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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

ANKARA - Çubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı

- Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın okulları ziyareti - Demirbaş'ın kadınlara çiçek vermesiÇubuk Belediye Başkanı Demirbaş, Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıANKARA (AA) - Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İş - Kur meslek edinme kurslarında eğitim gören kadınlar ile diğer kurumlarda çalışan kadınlara çiçek verdi.Etkinlikte konuşan Demirbaş, Türk toplumunda kadının yerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Başta şehit anneleri olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Demirbaş, "Huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşları olan kadınlarımızın her zaman hayatımızda yeri büyüktür. Yüce dinimiz ve medeniyetimiz her zaman kadına özel bir önem vermiş ve kadınlarımızın hak ve hukuklarının çiğnenmemesi hususunun altını önemle çizmiştir. Türk kadını tarihin her döneminde fedakar olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda, terörle mücadelede ve 15 Temmuz gecesinde de fedakarlıkları dillere destandır." dedi.
Demirbaş daha sonra kadın öğretmenleri okullarında ziyaret ederek günlerini kutladı ve çiçek dağıttı.
AK Parti'li kadınlarla da bir araya gelen Demirbaş, Hükümet Caddesi’ndeki kadın esnafa çiçek verip Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Ziyaretlerde Demirbaş’a, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Semanur Olcay, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Aysel Neşeli ve belediye meclisi üyeleri eşlik etti.

Terörle Mücadele Belediye Meclisi Çalışan Kadın Kadın Öğretmen Şehit Anneleri 

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