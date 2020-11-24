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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Çelik: 'Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz'

ANKARA - Çelik: 'Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz'

ANKARA - Çelik: "Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz" - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in konuşmasıANKARA - AK Parti Sözcüsü Çelik: "Alman savaş gemisi tarafından gemimize çıkılarak yapılan aramayı şiddetle protesto ediyoruz."AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Türk gemisine hukuk dışı arama) Hukuk dışı, korsan aramalardır, son derece yanlış bir iş yapmışlardır."

Protesto Savaş Gemisi 

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