ANKARA - Çavuşoğlu: 'Afrika ülkelerine, Türkiye olarak desteğimiz devam edecek'
ANKARA - Çavuşoğlu: "Afrika ülkelerine, Türkiye olarak desteğimiz devam edecek" - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey ile işbirliği anlaşması imzaladı. Çavuşoğlu, imza töreninin ardından, Togo Dışişleri, Afrika Entegrasyonu ve Yurtdışı Togolular Bakanı Robert Dussey'yle ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.
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