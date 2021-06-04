ANKARA - Çavuşoğlu, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas - Greenfield ile bir araya gelmesiANKARA (AA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Linda Thomas - Greenfield ile ile görüştü.
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