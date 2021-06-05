ANKARA - Çataklı: 'Vaka sayılarını 6 binli rakamlara kadar indirmeyi milletimizle birlikte başardık'
ANKARA - Çataklı: "Vaka sayılarını 6 binli rakamlara kadar indirmeyi milletimizle birlikte başardık" - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salona gelişi - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşmasıANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (1)
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