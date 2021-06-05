ANKARA - Çataklı: '(Aile içi ve kadına karşı şiddet) Mayıs ayında ne yazık ki 19 kadın yaşamını yitirdi'
ANKARA - Çataklı: "(Aile içi ve kadına karşı şiddet) Mayıs ayında ne yazık ki 19 kadın yaşamını yitirdi" - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın konuşması - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'nın salondan ayrılmasıANKARA - İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı"nda konuştu. (4)
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