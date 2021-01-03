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03 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Kadın Lokalleri'nden ihtiyaç sahiplerine destek

Ankara Büyükşehir Kadın Lokalleri'nden ihtiyaç sahiplerine destek

röportaj

Katar Gıda Yardımı El Emeği Göz Nuru Yeni Yıl Sosyal Sorumluluk 

-kadınlardan görüntü
-ürünlerden görüntü
-ürünün yapım süreci
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü’ne bağlı Kadın Lokalleri üyeleri el emeği göz nuruyla ördükleri atkı, bere, şal ve örgü oyuncakları ihtiyaç sahibi ailelere dağıtacak.Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Soğuk Kış Günlerinde Sımsıcak Bir Destek Projesi” ile ihtiyaç sahibi ailelere yeni yıl hediyeleri dağıtılacak. Kadın Lokalleri üyelerine 2 bin 100 paket yün ve şiş dağıttıklarını, sosyal sorumluluk projelerine kadın emeğini katarak ihtiyaç sahibi aileleri sürpriz hediyelerle sevindirmek istediklerini belirten Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürü Özlem Süreyya Karaman, şunları kaydetti:“Sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Kadın Lokalleri üyelerine yün ve şiş dağıttık. Pandemi nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan üyeler gönüllü olarak atkı, bere, şal ve oyuncak gibi ürünler ördüler. İhtiyaç sahibi ailelere dağıtılan gıda yardımının yanında yeni yıl hediyesi olarak bu örgüleri hediye ediyoruz. Üyelerimiz de bu projede yer almaktan mutluluk duydular. Bu örgüleri büyük bir sevinçle ördüler. Emeği geçen Kadın Lokalleri üyelerimize bu emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.”
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