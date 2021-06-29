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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi TED Üniversitesi ile Kurtuluş Parkı için protokol imzaladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi TED Üniversitesi ile Kurtuluş Parkı için protokol imzaladı

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( ANKARA ) - ANKARA

Bisiklet Yolu Toplantı Bisiklet Öğrenciler Trol 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi, TED Üniversitesi ile Kurtuluş Parkı’nın yeniden canlandırılması için iş birliği protokolü imzalandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Haziran ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda, Türk Eğitim Derneği’ne bağlı TED Üniversitesi ile Kurtuluş Parkı için iş birliği protokolü imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile TED Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Belgin Ayvaşık arasında imzalanan protokol kapsamında parkın sorunları belirlenerek çevre düzenlemesi yapılacak. Protokol törenine; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Reşit Serhat Taşkınsu, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, TED Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ve TED Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Ertuğrul Dokuzoğlu da katıldı.
Kurtuluş Parkı’nda sosyo kültürel yaşam canlanacak Protokol ile kentin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sağlayacak faaliyetlere yönelik imkanları geliştirmek, öğrenci yoğunluğunun artarak devam ettiği bu bölgede öğrencilerin gerek sosyal ve kültürel gerekse eğitsel odaklı gelişimlerini destekleyerek öğrencilerin bölge ile bütünleşmesinin sağlanması amaçlanıyor. Üniversite toplum ilişkisini güçlendirecek ortak kullanım alanları ve dinlenme alanları oluşturmak amacıyla her iki kurum fikir ve deneyimlerini paylaşarak hazırlayacakları projeleri iş birliği yaparak hayata geçirecek. Kurtuluş Parkı’nı yeniden canlandıracak ve çehresini değiştirecek çalışmalar kapsamında parkın ayrıca vatandaşlar için daha güvenilir ve konforlu olması sağlanacak. Protokol kapsamda, açık hava sergilerinin, konserlerin ve etkinliklerin yapılabilmesi için yeni alanlar, bölge halkının ve üniversite öğrencilerinin faydalanabileceği açık derslik ve okuma alanları, bisiklet yolu ve bisiklet park alanlarına ilişkin projeler de hazırlanacak. (ALİ-BC -
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