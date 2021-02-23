Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi tarımsal destek başvuruları dijital ortama taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarımsal destek başvuruları dijital ortama taşıdı

detaylar

( ANKARA ) - ANKARA

Çekiliş Tarım Mısır Tohumu Katkı Payı Mısır 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Türkiye’de bir ilke imza atarak, 2021 yılı tarımsal destek programları için başvuruları elektronik ortama taşıdı. Pandemi sürecini göz önünde bulunduran Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere mısır, yonca ve buğday tohumu ile domates ve biber fidesi desteği başvuruları almaya başlandı. Bu desteklerden yararlanmak isteyen çiftçiler, “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ön başvuru yapabilecek. Başvurular, pandemi koşullarının devam etmesi nedeniyle ilk kez bu yıl elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı paylı destek Başkentli çiftçilere mevsimine uygun olarak tohum desteğini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı; yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı paylı olmak üzere destek programı takvimini açıkladı.
Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı 2021 yılı tarımsal destek programı içinde yaklaşık 3 bin 500 çiftçiye 150 ton yonca, 120 ton da mısır tohumu dağıtımı yapacak. Destek başvuruları artık dijital ortamda Pandemi sürecinde hem zaman hem de kağıt tasarrufu sağlamak amacıyla Başkentli çiftçiler, bundan sonra destek başvurularını dijital ortamda yapacak. Yonca ve mısır tohumundan faydalanmak isteyen çiftçiler ilk kez “baskenttarim.ankara.bel.tr” adresi üzerinden ön başvuruda bulunabilecek. Destek programı takvimi kapsamında Başkentli çiftçiler başvurularını internet ortamında; Mısır ve yonca tohumu için 5 Mart, Domates ve biber fidesi için 9 Nisan, Buğday tohumu için ise 31 Ağustos tarihine kadar yapabilecek. Tarımsal destek başvuru tarihlerinin sona ermesiyle birlikte tohum desteği almaya hak kazanan çiftçiler noter huzurunda yapılan kura çekilişi ile belirlenecek. Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği kura çekilişi ayrıca ABB TV’den canlı olarak yayınlanacak. (ALİ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
İşte Firavun Kralının Maskesiİşte Firavun Kralının Maskesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı