Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden, sokak hayvanları için ilçe belediyeler ile işbirliği

-hayvanlara bakım yapılması

-röportajlar

-hayvanlardan görüntü

-detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Polatlı Belediyesi ile birlikte ilçede yaşayan sokak hayvanlarına kısırlaştırma desteği sağlıyor.Ankara'nın Büyükşehir Belediyesi, Başkent’in çevre ilçe belediyeleriyle de iş birliği başlatarak buralarda yaşayan sokak hayvanlarına kısırlaştırma hizmeti başlattı. Polatlı Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı içerisinde bulunan tam donanımlı ameliyathanede yapılan cerrahi operasyonlarla sahipsiz sokak hayvanları kısırlaştırılıyor.Polatlı'ya çevre illerden gelen hayvanların kontrolsüz üremelerinin engellemesi ve toplum sağlığının korunmasını amaçladıklarını belirten Polatlı Belediye Başkan Yardımcısı Salih Tekeli, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği hakkında şu bilgileri verdi:“Polatlı Belediyesi olarak kurduğumuz Geçici Hayvan Barınağı'nda gerek hayvanseverler tarafından getirilen gerekse ilçemize Konya ve Eskişehir'den giriş yapan sokak hayvanlarının bakımı ve sağlık sorunlarıyla yakından ilgileniyoruz. Büyükşehir Belediyemizle ortaklaşa yaptığımız çalışma kapsamında dişi sokak hayvanlarının kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştirmeye başladık. 2021 yılı içerisinde aylık periyotlarla kısırlaştırma işlemlerine devam edeceğiz. Kısırlaştırma desteğinin yanı sıra sonrasında da sokak hayvanlarının bakım ve beslenmesinde bize destek olan Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederiz.”Büyükşehir’in veterinerleri kısırlaştırma işlemlerini gerçekleştiriyorPolatlı Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı Ameliyathanesinde, her hafta Salı günleri steril bir ortamda özenle gerçekleştirilen kısırlaştırma operasyonları, Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı uzman veterinerler tarafından gerçekleştiriliyor.Sokak hayvanlarına yönelik çalışmalara başta ilçe belediyeler olmak üzere konunun tüm paydaşlarıyla ortak karar alarak devam etmek istediklerini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener Mustafa ise şu değerlendirmelerde bulundu:“Polatlı Belediyesi ile ilçe sınırları içerisinde kısırlaştırılmamış sokak hayvanlarını kısırlaştırmak için ocak ayından itibaren iş birliğine başladık. Ocak ayında 40 sokak hayvanının kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdik. 2021 yılı boyunca Polatlı'da kısırlaştırılmamış bin sokak hayvanını kısırlaştırmayı hedefliyoruz.”



loading...