Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sağlık çalışanlarına kahvaltı

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- Ankara Büyükşehir Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Esat İtfaiye Müdürlüğü’nde belediyenin sağlık çalışanları için kahvaltı programı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelede fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarını unutmadı. Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Büyükşehir Belediyesinde görev yapan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Esat İtfaiye Müdürlüğü’nde düzenlenen kahvaltı programında sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, mesai arkadaşlarının gününü şu sözlerle kutladı: ‘‘Uluslararası Sağlık Çalışanları Yılı ilan edilen bu yıl ayrı bir önem taşımaktadır. Bildiğiniz gibi pandeminin birinci yılını tamamlamış olduk. Bütün arkadaşlarımızın gününü kutluyorum hepsine sağlık dolu nice yıllar diliyorum.’’ Korona virüs salgınıyla mücadelenin ön saflarında yer alan sağlık çalışanları da, 14 Mart Tıp Bayramı için düzenlenen etkinliğe katılmaktan memnu olduklarını dile getirdiler. Doktor Süleyman Yasin Gökçe, ‘‘Pandemi dönemi boyunca büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum’’ ifadelerini kullandı. Doktor Esra Oktan ise, ‘‘Pandemi dönemi de dahil olmak üzere görevlerini büyük bir özveri ile gerçekleştiren tüm sağlık çalışanların 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun’’ açıklamalarında bulundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayarak, “Hiçbir koşulda yanımızda olmaktan vazgeçmediniz. Hakkınızı ne yapsak ödemeyiz. Pandemi döneminde kaybettiğimiz kahraman sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, tüm fedakar sağlık emekçilerinin önünde saygı ile eğiliyorum” ifadelerine yer verdi. (Mİ-



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