Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde imam maaşı tartışması

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( ANKARA ) ANKARA



- AK Parti Altındağ Belediye Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Bel-Pa Şirketi bünyesinde çalışan 8 imamın maaşlarının düşürüldüğünü iddia ederek tepki gösterdi.Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında konuşan Meclis Üyesi Burhan, Bel-Pa bünyesinde çalışan imamların geçen seneye oranla maaşlarında önemli bir düşüş olduğunu iddia ederek, bu yanlıştan vazgeçilmesini talep ettiğini belirtti.

Geçen seneden bu yana imam maaşlarında 600 liralık düşüş yaşandığını öne süren Burhan şunları söyledi:“Bel-Pa bünyesinde görev yapan 8 imamın maaşlarının düşürüldüğünü öğrendim ve üzüldüm. Geçen sene 4 bin lira alan imamların maaşı bu sene 3 bin 400 liraya düşmüş. Öğretmenlerin ya da itfaiye çalışanlarının da maaşı düşmüş olsaydı onları da dile getirirdik. Yapılan bu uygulama yanlış bir uygulamadır. Bu yanlıştan vazgeçilmesini talep ediyorum”.İmam maaşlarının düşürülmesinin doğru bir karar olmadığını vurgulayan Burhan, “Alınan bu karar siyasi bir karar mı yoksa ideolojik bir karar mı, Ankara Büyükşehir Belediyesi yeni dönemde bu şekilde mi yönetilecektir, Mansur bey bu konuda bilgi sahibi midir?” sorularını sorarak konuşmasını bitirdi.



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