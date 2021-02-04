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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak'ta 4 bin 777 konut yapacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak'ta 4 bin 777 konut yapacak

çalışmalardan görüntü

Harekete Geç 

-proje videosu

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak kentsel dönüşüm alanında 4 bin 477 adet konut ve ticari alan yapacak.Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi” kapsamında çalışmalarını hızlandırdı. 2020 yılında proje alanında bulunan 4, 5, 6 ve 7. etaplarda konut inşa etmek için zemin etüt ve sondaj çalışmaları yapıldı. Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' kapsamında Derbent, Araplar, ve Dutluk Mahalleri içinde bulunan 4, 5, 6 ve 7. etaplarda 4 bin 477 konut inşa edeceklerini duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden yıllardır bekleyen hak sahiplerine müjdeyi veren Başkan Yavaş, “Mamak Kentsel Dönüşüm Projemizde kendi imkanlarımızla 2 milyar TL’yi aşkın bütçeyle yapacağımız 4 bin 477 konut için harekete geçtik. Projemizi tamamladık. Mart ayında ihalemizi yapıyoruz. Hak sahiplerinin yüzü gülsün. Başkent’e yakışan yaşam alanlarını onlarla buluşturacağız” dedi.
Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan proje için Fen İşleri Daire Başkanlığı Mart ayı içinde ihaleye çıkacak. Dairelerin 2023 yılına kadar tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor. Mamak kentsel dönüşüm alanında bulunan bölgede 950 adet 80 metrekare, 3 bin 82 adet 100 metrekare, 445 adet ise 120 metrekarelik kullanım alanına sahip toplam 4 bin 477 adet konut ve ticari alan yapılacak.
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