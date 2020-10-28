Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi

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( ANKARA ) -- Başkan Yavaş Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı medya temsilcileri ve büyükelçilere tanıttı ANKARA



- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını yapacağı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nı medya temsilcileri, büyükelçiler ve yabancı misyon şeflerine tanıttı. Başkent’teki medya temsilcilerini ve büyükelçileri Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda ağırlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, hem alanda yapılan çalışmaları anlattı hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yenilenen rekreasyon alanında gazetecilerle ve büyükelçilerle yürüyüş yapan Başkan Yavaş, “Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmede burayı tekrar rekreasyon alanı yaptığımızı söylemiştik. Burası unutulmuş bir noktaydı. Bir an evvel hem Cumhuriyetin ilk barajı olması hem de Atatürk döneminde onun emriyle yapılmış olması açısından önem taşıyor. Bunun halkımız tarafından anlaşılmasını istedik” ifadelerini kullandı. “Biz göreve geldikten sonra burayı görünce özellikle tarihi önemini bir kez daha görmüş olduk” Gazetecilerle Seyir Terasında bulaşarak rekreasyon alanında yürüyüş yapan ve yeniden restore edilen Atatürk Evi’ni gösteren Başkan Yavaş, “Bu barajda bir yandan Ankara halkının su ihtiyacını karşılarken bir yandan da zirai araçların kullanılması öngörülmüş. Yaklaşık 25-30 yıl öncesine kadar çalışırken daha sonra kentin büyümesi ile birlikte ihtiyaçların artması ve civarlardaki kanalların buraya akması neticesiyle kullanılmaz bir hale gelmiş. Bir takım çalışmaların yapılmasına rağmen bir türlü açılamamış. Biz göreve geldikten sonra burayı görünce özellikle tarihi önemini bir kez daha görmüş olduk. Burası unutulmuş bir noktaydı. Bir an evvel hem Cumhuriyet’in ilk barajı olması hem de Atatürk döneminde onun emriyle yapılmış olması nedeniyle Cumhuriyet kazanımlarının üstelik böyle bir yatırımın o günkü şartlarda nasıl yapıldığının halkımız tarafından iyice anlaşılması amacıyla burada çalışmaya başladık” şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş alanda yapılan çalışmaları tek tek anlattı Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı’nda birçok önemli noktanın yer aldığını vurgulayan Başkan Yavaş, “Burası 400 dönüm bir arazi şu anda. İlerde su doldurduğumuz alanda bin dönümü geçecektir. Proje çalışmalarına 2019 yılının 6. ayında 550 kamyon dip çamuru temizleme ve arazi çalışmalarıyla başlattık. Derenin içerisi çamur doluydu. Alandan 2 bin kamyon hafriyat atığı çıkartıldı. Projede Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi, Fen İşleri Dairesi, Kent Estetiği Dairesi ve ASKİ ve ANFA Genel Müdürlüğü ortak çalışma yürüttü. Alanın sadece peyzaj düzenlemelerinden ANFA Genel Müdürlüğüne bağlı 317 personel yaklaşık 22 bin 500 saat mesai yapmıştır. Rekreasyon alanının tamamına yaklaşık bin 250 adet ağaç, 75 bin çalı, 15 bin çiçek 3 bin sarmaşığın dikimi ve 20 bin metrekare çim yapılmıştır. Burada atık problemi var. İki köyün atığını ortadan kaldırdık ve hayvancılık yapan 400 tesis var. Atıkları tehlike arz ediyordu. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede burayı tekrar rekreasyon alanı yaptığımızı ve kendisinden destek istediğimizi belirtmiştik. Çevre Bakanına da aynı talebi ilettik. Atık işi ortadan kalktıktan sonra Cumhuriyetin ilk zamanında açılmış baraj gibi buralar suyla doldurulacaktır. Burası yaz kış açık olacak ve Ankara halkı rahatlıkla gelebilecek” diye konuştu.

Başkan Yavaş büyükelçilerle barajı gezdirdi Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazetecilerin ardından Çubuk 1 Barajı Rekreasyon Alanını büyükelçilerle ve yabancı misyon şefleriyle birlikte gezdi. Başkan Yavaş, Büyükelçileri aileleriyle de vakit geçirmeleri için baraja davet ederek, “Bundan sonra buranın Ankara’da yaşayan siz değerli diplomatların ve ailelerinizin sık sık gelerek hoş bir zaman geçireceği bir mekan olacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

(UTK-



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