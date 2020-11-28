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28 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
ANKARA - Bit pazarna polis müdahalesi

ANKARA - Bit pazarna polis müdahalesi

- İş makinesinin alanda kazı yapması - Polis ekiplerinin pazarı boşaltması Ankara 'da "bit pazarı"na polis müdahalesiANKARA (AA) - Ankara 'nın Altındağ ilçesinde bulunan kaçak pazara polis ekipleri müdahale etti.Edinilen bilgiye göre, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki Ata Sanayi Caddesi'nde bulunan ve halk arasında "bit pazarı" olarak bilinen yerde, çok sayıda tezgahın olduğu görüldü.
Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri pazarı boşaltırken, belediye ekipleri de iş makinesiyle alanı kazarak kullanılamaz hale getirdi.Bu arada polis, tezgahların yeniden kurulmaması için yeni güvenlik tedbirleri aldı.

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