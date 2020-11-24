ANKARA - Bir ton 119 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
- Adreste arama yapılması - Operasyonda ele geçirilen malzemeler - Zanlıların göz altına alınması Ankara 'da 1 ton 119 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildiANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 119 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince 16 - 22 Kasım'da gerçekleştirilen operasyonlarda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 1 ton 119 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 1 ton 917 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 1 ton 347 kilogram kıyılmış kaçak tütün, 83 bin 600 kaçak makaron, 2 bin 272 muhtelif kaçak eşya, 1017 kaçak puro, 493 paket kaçak sigara ve 29 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım