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Ankara bir otelin çatı katında çıkan yangın
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Ankara bir otelin çatı katında çıkan yangın

Ankara bir otelin çatı katında çıkan yangın

Olay yerinden görüntüler

Çatı Katı Yangın Yangına Müdahale 

--Alevlerden görüntüler

( ANKARA -TOPLU) ANKARA

- Ankara'nın Çankaya ilçesi Maltepe semtinde bir otelin çatı katında yangın çıktı.Yangın, saat 18.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir otelin çatı katından alevler yükselmeye başladı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri yangına müdahale ederken, alevler Ankara’nın bir çok yerinden gözüktü. Polis çevrede güvenlik önlemlerini aldı.(MKM-
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