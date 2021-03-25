Ankara beyaza büründü



- Ankara'da etkili olan kar yağışı drone ile havadan görüntülendi. Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara'da da bir süredir kendisini kar olarak gösteriyor. Aralıklarla devam eden kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle yüksek semtlerde etkili olan kar yağışı drone ile havadan görüntülendi. (Mİ-



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