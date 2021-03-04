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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, şehit Astsubay Mehmet Uygun'un mevlit programına katıldı

ANKARA - BBP Genel Başkanı Destici, şehit Astsubay Mehmet Uygun'un mevlit programına katıldı

- Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici - Şehit Astsubay Mehmet Uygun'un mezarı - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin Kur'an - ı Kerim okumasıBBP Genel Başkanı Destici, şehit Astsubay Mehmet Uygun'un mevlit programına katıldıANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 2016'daki Hendek operasyonlarında şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun'un mevlit programına katılarak Kur'an - ı Kerim okudu.Destici, Cebeci Askeri Şehitliği'nde düzenlenen mevlit programı öncesinde şehidin kabrine çiçek bıraktı.Daha sonra Kur'an - ı Kerim okuyan Destici, tüm şehitler için dua etti. Şehidin ailesi ve misafirlerle bir süre sohbet eden Destici, programın ardından açıklamalarda bulundu.Destici, Türkiye'nin 40 yıldır terörle mücadele ettiğini, güvenlik güçlerinin verdiği mücadelenin taçlandırılması için teröre karşı her alanda mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

En büyük zararı bölge insanın gördüğünü dile getiren Destici, artık onların da bedel ödemeden bölgenin terörden temizlenmesi gerektiğini kaydetti.

Şehit Terörle Mücadele Güvenlik Güçleri Abrin Irak 

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