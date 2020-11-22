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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte, taksi evin çatısına devrildi: 1 yaralı

ANKARA - Başkentte, taksi evin çatısına devrildi: 1 yaralı

- Gecekondunun çatısına düşen taksi - Emniyet birimlerinin olay yerinde inceleme yapmasıBaşkentte taksi evin çatısına devrildi: 1 yaralıANKARA (AA) - Başkentte meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Durali Aliç Mahallesi 944. Cadde'de sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen taksi, kontrolden çıkarak bir gecekondunun üzerine devrildi. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Hastane Gecekondu Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

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