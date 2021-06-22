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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte sağanak etkili oldu (3)

ANKARA - Başkentte sağanak etkili oldu (3)

- Araçların trafikte su içinde ilerlemesiBaşkentte sağanak etkili olduANKARA (AA) - Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, bazı yolların su altında kalmasına neden oldu.Sağanağa yakalananlar alışveriş merkezleri ile metro girişlerinde yağışın geçmesini bekledi.Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

Su Alışveriş Akalan Altın Sağanak 

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