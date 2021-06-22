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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte kuvvetli sağanağın ardından araçlar su altında kaldı

ANKARA - Başkentte kuvvetli sağanağın ardından araçlar su altında kaldı

- Amatör kamera tarafından Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki sağanağın görüntülenmesi - Sağanağın ardından su altında kalan araçların görüntülenmesiANKARA - Başkentte öğle saatlerinden sonra başlayan kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kentte öğleden sonra bastıran sağanak, Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına, araçların su altında kalmasına neden oldu.

Su Kamera Altın Sağanak 

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