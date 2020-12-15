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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

ANKARA - Başkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandı

- Düzenlenen operasyon - Operasyonda ele geçirilen malzemelerBaşkentte kaçakçılık operasyonlarında 28 şüpheli yakalandıANKARA (AA) - Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince7 - 13 Aralık tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 74 bin 900 kaçak makaron, 15 ton 367 litre karışımlı kaçak akaryakıt, 6 bin 510 muhtelif kaçak eşya, 2 bin 46 paket kaçak sigara, 442 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 3 bin 674 kaçak ilaç, 172 kilogram kaçak tütün, 57 kaçak cep telefonu ve 1 tabanca ele geçirildi.Operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak Cep Telefonu Alkollü İçki Kaçak Akaryakıt Kaçakçılık Kaçak Sigara 

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