ANKARA - Başkentte inşaat alanında toprak kayması: 2 işçi öldü (3)
- İş makinasının toprak çıkarması - Arama kurtarma ekiplerinin çalışması - Arama köpeği ile yürütülen çalışmalar - Toprak altından cansız beden çıkarılmasıGÜNCELLEME - Başkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu 2 işçi öldü(İKİNCİ İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ)ANKARA (AA) - Başkentte inşaat alanındaki toprak kayması sonucu ölen işçilerin sayısı 2'ye yükseldi.Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.Toprak altında kalan işçilerden Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucu Mehmet Vurgun'un da toprak altındaki cenazesine ulaştı.Vurgun'un cansız bedenine ulaşılmasıyla olay yerinde arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı.Öte yandan Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
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