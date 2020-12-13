ANKARA - Başkentte inşaat alanında toprak kayması: 1 işçi öldü (2)
- İş makinasının toprak çıkarması - Arama kurtarma ekiplerinin çalışması - Arama köpeğinin olay yerine getirilmesiBaşkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi öldü, diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyorANKARA (AA) - Başkentte bir inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.Toprak altında kalan işçiler Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışması ise sürüyor.
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