Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte inşaat alanında toprak kayması: 1 işçi öldü (2)

ANKARA - Başkentte inşaat alanında toprak kayması: 1 işçi öldü (2)

- İş makinasının toprak çıkarması - Arama kurtarma ekiplerinin çalışması - Arama köpeğinin olay yerine getirilmesiBaşkentte inşaat alanında toprak kayması sonucu bir işçi öldü, diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyorANKARA (AA) - Başkentte bir inşaat alanındaki toprak kayması sonucu bir işçi hayatını kaybetti, bir işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün (DSİ) yeni hizmet binasındaki alt yapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.Toprak altında kalan işçiler Ahmet Tokgöz (58) ile Mehmet Vurgun'u (48) kurtarmak için olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri gönderildi.Ekiplerce enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışması ise sürüyor.

Polis İnşaat Alanı Alt Yapı Çalışması Toprak Kayması Sağlık Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement