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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

ANKARA - Başkentte FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı

- Gözaltına alınan şüpheliden görüntüANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sivil yapılanmasına yönelik soruşturmasında haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 kişiden 7'si gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, örgüt hiyerarşisi içerisinde "ev abiliği", "belletmen", "bölge talebe mesulü", "izdivaç mesulü" ve "öğretmen" konumunda bulunan ByLock kullanıcısı 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerden 7'si Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

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