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01 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte FETÖ operasyonu

ANKARA - Başkentte FETÖ operasyonu

- Zanlıların sağlık kontrolünün yapılması - Zanlıların gözaltına alınmasıBaşkentte FETÖ operasyonu - ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 20 şüpheliye yönelik operasyonda 12 kişi gözaltına alındıANKARA (AA) - Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içinde faaliyet gösterdiklerine dair haklarında etkinlik pişmanlık beyanı/teşhisi bulunan ve ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen 20 örgüt üyesine operasyon düzenledi.
Operasyonda, 12 zanlı gözaltına alındı, 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Gözaltına alınanlar arasında FETÖ operasyonlarında tutuklanıp meslekten ihraç edilen Bingöl Emniyet Müdürü Ercan Taştekin'in oğlu da bulunuyor.

Akalan Trol 

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