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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte engelli vatandaşa evinde ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı

ANKARA - Başkentte engelli vatandaşa evinde ilk doz Kovid-19 aşısı yapıldı

- Sağlık ekiplerinin engelli Tülay Altıntop'un yaşadığı eve gelmesi - Sağlık ekiplerinin aileye bilgilendirme yapması - Tülay Altıntop'a aşı yapılması - Tülay Altıntop'un annesi Makbule Altıntop ile röportaj - Tülay Altıntop'un kız kardeşi Medine Altıntop ile röportaj - Sağlık ekiplerinin evden ayrılışıBaşkentte engelli vatandaşa evinde ilk doz Kovid - 19 aşısı yapıldıANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını ile mücadele kapsamında tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanmasına başlandı.Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre öncelikli gruplar arasına dahil edilen tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların aşılanması kapsamında, Başkentte Gölbaşı ilçesinde hastaneye gidemeyen bedensel ve zihinsel engelli 47 yaşındaki Tülay Altıntop'a sağlık ekiplerince evinde Sinovac aşısının ilk dozu yapıldı. Aşının ardından 15 dakika engelli vatandaşın yanında bekleyen sağlık ekipleri, aşının olası yan etkileri ve ikinci dozun ne zaman yapılacağına ilişkin Altıntop'un ailesini bilgilendirdi.Tülay Altıntop'un annesi Makbule Altıntop ve kız kardeşi Medine Altıntop da aşının evlerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.Tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli vatandaşların ikinci doz aşı uygulaması da yine hastaneye gidemeyenler için evlerinde yapılacak.

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