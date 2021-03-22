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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu (4)

ANKARA - Başkentte dolu ve sağanak etkili oldu (4)

- Yerdeki dolu taneleriANKARA (AA) - Başkentte etkili olan dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte öğleden sonra yağan sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi.Kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Su basan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.Bazı noktalarda ise ağaçların dalları kırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi 1563 personelle su baskınlarına yönelik çalışmalara kısa sürede başladı.
Çankaya'daki Kuğulu alt geçidinde yağış nedeniyle oluşan su birikintisine belediye ekiplerince müdahale edilirken Atatürk Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

Yağan 

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