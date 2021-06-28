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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü

ANKARA - Başkentte bir kişi silahla vurularak öldürüldü

- Olayın yaşandığı apartmanın dış/genel planı - Ekiplerin olay yeri incelemesi yapması - Apartman dairesinin önüne çekilen güvenlik şeridiANKARA - Başkentte bir kişi alacak verecek meselesi nedeniyle silahla vurularak öldürüldü.AA muhabirinin bilgiye göre, Dursun I. (48), alacak verecek nedeniyle husumetli olduğu İsmail Alamış'ın (50) Altındağ Ziraat Caddesi'nde yaşadığı apartmana giderek, Alamış ile tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun I. tabancısıyla Alamış'a bir el ateş etti.Göğüsünden ağır yaralanan Alamış'a ilk müdahaleyi apartmandaki komşuları yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alamış hayatını kaybetti.Alamış'a ateş ettikten sonra kaçan zanlı, devriyedeki motor bisikletli polis ekiplerince bir alt sokakta yakalandı.Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen Dursun I'nın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İlk Müdahale Olay Yeri İnceleme Alacak Verecek Meselesi Bisiklet Polis Ekipleri 

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