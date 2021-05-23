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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

ANKARA - Başkentte bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

- Yangın çıkan evin bulunduğu siteden genel görüntü - Yangın çıkan evin yanan penceresiBaşkentte bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüANKARA (AA) - Ankara 'nın Mamak ilçesinde, bir apartman dairesinde çıkan yangın hasara neden oldu.Alınan bilgiye göre, Şahap Gürler Mahallesi 1213. Sokak'ta bulunan 11 katlı binanın 5'inci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen apartman sakinlerine müdahale etti.Yangın dolayısıyla dairede hasar oluştu.

Polis 

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