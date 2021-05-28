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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Başkentte 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi

ANKARA - Başkentte 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi

- Kök haşhaş bitkisinin ekili olduğu alan - İzinsiz kozmetik ürün imal edilen depoya yapılan baskınBaşkentte 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildiANKARA (AA) - Ankara İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suç/faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ele geçirilen 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi imha edildi.Polatlı ilçesi Beşköprü Mahallesi'nde Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile koordineli olarak haşhaş ekilen/ekilebileceği değerlendirilen arazilerin kontrolü sırasında N.A'ya ait araziye izinsiz olarak yaklaşık 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi ekimi yapılacağı belirlendi.Suça konu 148 bin 200 kök haşhaş bitkisi yakılarak imha edildi. Şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - Yaklaşık 1 milyon liralık kozmetik ürün ele geçirildiÖte yandan jandarma ekipleri, Altındağ'ın Kavaklı Mahallesi, Mobilyacılar Sitesi bölgesinde C.K'ye ait iş yerinde izinsiz kozmetik ürün imal, depolama ve dolum işlemi yapıldığı bilgisine ulaştı.Jandarmanın yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan nevi ve menşei belli olmayan kozmetik ürünler ele geçirildi.İş yeri sahibi C.K. hakkında adli işlem başlatıldı, malzemelere de el konuldu.

Jandarma Haşhaş Kozmetik Ürünler Kozmetik Ürün Kaçakçılık 

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