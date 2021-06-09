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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Başkent'te sağanak (7)

ANKARA - Başkent'te sağanak (7)

- Zafer Çarşısı'nın temizlenmesiŞiddetli yağış başkentte sel ve su baskınlarına neden olduANKARA (AA) - Başkentte öğleden sonra başlayan kuvvetli yağış, başta Mamak ilçesi olmak üzere birçok noktada sel ve su baskınlarına yol açtı. Ankara 'da etkili olan sağanak, Mamak Dereboyu ve Neşet Ertaş caddelerini sular altında bıraktı. Sürücüler, sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. İlçede birçok cadde ve sokakta yoğun su birikintileri oluştu. Bazı araçlarda hasar meydana geldi, ev ve iş yerlerini su bastı.Dereboyu Caddesi'nde devam eden Mamak - Gölbaşı İçme Suyu İletim Hattı çalışmaları da yağıştan olumsuz etkilendi. Sel sularının hattaki dolgu malzemelerini taşıması nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, AA muhabirine, ekiplerin müdahalesiyle gerekli temizliğin yapıldığını, vatandaşların rahatsızlık yaşamaması adına gereken önlemleri aldıklarını söyledi.

Öztürk, içme suyunun kirlenmesi anlamında bir risk olmadığını ifade etti.
Şiddetli yağış Kızılay'da da su baskınına neden oldu. Zafer Çarşısı'ndaki bazı iş yerlerini su bastı. Çarşı esnafı, her yağmurda benzer sıkıntılarla karşılaştıklarını belirterek, yetkililerden soruna çözüm bulunmasını istedi.

Muhabir Su Baskını İçme Suyu Başkent Irak 

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