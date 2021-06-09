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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Başkent'te sağanak (4)

ANKARA - Başkent'te sağanak (4)

- Sağanak yağış nedeniyle su basan cadde - Su basan spor salonuANKARA (AA) - Ankara 'nın Mamak ilçesinde öğleden sonra etkili olan sağanak sele neden oldu.Vali Vasip Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde kısa süreli etkili olan sağanağın yer yer sel ve su baskınlarına neden olduğunu söyledi.

İlk gelen bilgilere göre can kaybı olmadığını, bölgedeki yağmur sularının da çekildiğini ifade eden Şahin, "Ekiplerimiz şu anda sahada. Ufak tefek su baskınları var. Sel sularının sürüklediği birkaç araçta hasar var. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Muhabir 

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