ANKARA - Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)

- Ulus Meydanı - Otobüs ve ticari taksilerden görüntü - Polis ekibinin denetimi - Otobüs durağında bekleyenler - Kızılay Milli İrade Meydanı - Polis ekiplerinin denetiminden görüntüler - Tunalı Hilmi Caddesi - Polis denetimi - Parktaki ördekler ve kuğularANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir akşam geçiriyor.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım