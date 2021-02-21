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21 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
ANKARA - Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)

ANKARA - Başkent sokaklarında sessizlik hakim (3)

- Ulus Meydanı - Otobüs ve ticari taksilerden görüntü - Polis ekibinin denetimi - Otobüs durağında bekleyenler - Kızılay Milli İrade Meydanı - Polis ekiplerinin denetiminden görüntüler - Tunalı Hilmi Caddesi - Polis denetimi - Parktaki ördekler ve kuğularANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle başkent sakin bir akşam geçiriyor.

Ticari Taksi Hafta Sonu Koronavirüs Başkent 

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