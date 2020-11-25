ANKARA - Bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı
- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan görüntülerBaşkentte bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan Ulus istikametine giden Y.B.E'nin kullandığı 06 BHT 226 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sürücü Y.B.E ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi sıkıştıkları araçtan yaralı olarak çıkardı.Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Araçta hasar meydana geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım