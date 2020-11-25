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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

ANKARA - Bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçtan görüntülerBaşkentte bariyere çarpan otomobilde 2 kişi yaralandıANKARA (AA) - Ankara 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'ndan Ulus istikametine giden Y.B.E'nin kullandığı 06 BHT 226 plakalı otomobil, bariyerlere çarptı.İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ve 112 Acil Servis ekipleri sürücü Y.B.E ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyi sıkıştıkları araçtan yaralı olarak çıkardı.Yaralılar yapılan müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Araçta hasar meydana geldi.

Polis Hastane Trafik Kazası Bild 

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