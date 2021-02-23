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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoBarış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
" bilgisi paylaşıldı.

Komando Bild Dolar Gesi Saldırı 

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