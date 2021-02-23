ANKARA - Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildi
- Milli Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoBarış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 terörist etkisiz hale getirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. " bilgisi paylaşıldı.
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