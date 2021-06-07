Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Barış Pınarı bölgesinde bir araca tuzaklanmış bomba imha edildi

ANKARA - Barış Pınarı bölgesinde bir araca tuzaklanmış bomba imha edildi

- Millî Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan videoBarış Pınarı bölgesinde bir araca tuzaklanmış bomba imha edildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta bir araca tuzaklanmış iki bombanın imha edildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Hamut'ta görevli Sualtı Savunma (SAS) Timimiz, boş bir arazide şüpheli araç tespit etti. Yapılan incelemede araç içine tuzaklanmış halde 2 adet patlayıcı bulundu. SAS Timimiz aracı kontrollü şekilde imha etti." ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda, bombanın imha edilmesine dair görüntülere de yer verildi.

Bild Gesi Şüpheli Araç Trol 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement