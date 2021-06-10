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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü

ANKARA - Bakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştü

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Ruslan Kazakbayev'i karşılaması - Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in askerleri selamlaması - Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in protokolle selamlaşması - Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in bakanlık şeref defterini imzalaması - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyetle görüşmesiBakan Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile görüştüANKARA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.İçişleri Bakanlığına gelişinde Soylu tarafından karşılanan konuk bakan, tören mangasını selamladıktan sonra bakanlık şeref defterini imzaladı.Daha sonra gerçekleştirilen görüşmede Göç İdaresi Genel Müdürü Savaş Ünlü, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toraman, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanı Mahmut Çorumlu da hazır bulundu.

Bakanlık 

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