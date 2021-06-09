ANKARA - Bakan Selçuk: 'Filistin meselesi tüm insanlığın bir meselesi'
ANKARA - Bakan Selçuk: "Filistin meselesi tüm insanlığın bir meselesi" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un gelişi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kurulan stantta sergilenen ürünleri incelemesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un tören alanına gelmesi - Katılımcılar - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye gelişi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Benim Oyun Sandığım" Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin Filistinli çocuklara gönderilmesi dolayısıyla Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen törene katıldı. (1)
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