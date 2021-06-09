Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları inceledi

ANKARA - Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları inceledi

- Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının devam eden inşaat çalışmaları - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelmesi - Bakan Kurum'un hizmet binasında devam eden çalışmaları incelemesiANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasını temmuzda tamamlayacaklarını bildirdi.Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile incelediklerini belirtti.
Bakan Kurum, "Özgün mimarisiyle kültürel özelliklerimizi yansıtacak, fiziki yapısıyla yargı hizmetlerimizi tek alanda toplayacak binamızı temmuzda tamamlayacağız." bilgisini verdi.

Bild Mimari 

İlgili Foto Galeriler
Tek Bina, 88 Farklı GörünüşTek Bina, 88 Farklı Görünüş
En İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe TaşlarıEn İyi Şekilde Organize Edilmiş Dekoratif Bahçe Taşları
Ev Kütüphanesi Tasarım FikirleriEv Kütüphanesi Tasarım Fikirleri
En Modern Pencere TasarımlarıEn Modern Pencere Tasarımları
En Güzel Dış Kapı TasarımlarıEn Güzel Dış Kapı Tasarımları
Evde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı TasarımEvde Harfler Ve Kelimelerle Yapılabilecek 30 Yaratıcı Tasarım
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement