ANKARA - Bakan Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları inceledi
- Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasının devam eden inşaat çalışmaları - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un gelmesi - Bakan Kurum'un hizmet binasında devam eden çalışmaları incelemesiANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasını temmuzda tamamlayacaklarını bildirdi.Kurum, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Yargıtay Başkanlığının yeni hizmet binasında devam eden çalışmaları Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile incelediklerini belirtti. Bakan Kurum, "Özgün mimarisiyle kültürel özelliklerimizi yansıtacak, fiziki yapısıyla yargı hizmetlerimizi tek alanda toplayacak binamızı temmuzda tamamlayacağız." bilgisini verdi.
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