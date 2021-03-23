ANKARA - Bakan Gül: 'Sosyal hukuk devleti olmanın gereği çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır'
ANKARA - Bakan Gül: "Sosyal hukuk devleti olmanın gereği çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır" - Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni - Çocuk Adalet Merkezi simülasyon kısa filmi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu. (1)
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