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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Bakan Gül: 'Sosyal hukuk devleti olmanın gereği çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır'

ANKARA - Bakan Gül: 'Sosyal hukuk devleti olmanın gereği çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır'

ANKARA - Bakan Gül: "Sosyal hukuk devleti olmanın gereği çocuklara yönelik koruyucu, destekleyici tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır" - Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni - Çocuk Adalet Merkezi simülasyon kısa filmi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşmasıANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi İş Birliği Protokolü İmza Töreni’nde konuştu.
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Simülasyon Kısa Film Hukuk Devleti 

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