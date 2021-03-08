ANKARA - Bakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne gelmesi - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kadınlara karanfil vermesi - Toplu fotoğraf çektirilmesiBakan Gül, Adalet Bakanlığı personelinin Dünya Kadınlar Günü'nü kutladıANKARA (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bakanlıkta çalışan kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlık birimlerini ziyaret eden Gül, kadın personele karanfil sundu.
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