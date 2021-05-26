Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Azerbaycan'a 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi

ANKARA - Azerbaycan'a 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildi

- Mekanik Mayın Temizleme TeçhizatıAzerbaycan'a 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı teslim edildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı'nın (MEMATT) Azerbaycan'a teslim edildiğini bildirdi.MSB'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Bağlı kuruluşumuz Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ tarafından üretilen 5 adet MEMATT kardeş ülke Azerbaycan'a teslim edildi. MEMATT'ları kullanacak olan ve eğitimleri tamamlayan Azerbaycan askeri personeline de kullanıcı sertifikaları törenle teslim edildi. Basın mensuplarının da yakından takip ettiği törende teslimatı gerçekleşen 5 adet MEMATT, anti - personel ve anti - tank mayınlarını başarı ile imha etti. MEMATT'lar can Azerbaycan'a hayırlı olsun."Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da MEMATT'ları kullanın askerlerin eğitim ve sertifika töreni görüntüleri yer aldı.

Sosyal Medya Bild Askeri Personel 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement