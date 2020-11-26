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26 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - (Arşiv) - Akıncı Üssü davasında karar verildi

ANKARA - (Arşiv) - Akıncı Üssü davasında karar verildi

- Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Lojmanlar Bölgesi'nden görüntüler (arşiv) - Aralarında Kemal Batmaz ve Akın Öztürk'ün de olduğu darbecilerin adliyeye getirilişinden görüntüler (arşiv) - Darbecilere tepki gösteren vatandaşlardan görüntüler (arşiv)Akıncı Üssü davasında karar verildi (1) - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen 4 "sivil imam" 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldıANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada örgütün 4 "sivil imamı"na 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada hüküm açıklanıyor.Mahkeme Başkanı Selfet Giray, girişim gecesi Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün sözde sivil imamları Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Harun Biniş ve Nurettin Oruç'un "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanı'na suikast" ve "kasten öldürme" suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldığını bildirdi.Örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatının ardından aylar süren hazırlık sonunda ortaya konulan darbe planını uygulamak için sivil imamlar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş, 15 Temmuz 2016'da Akıncı Üssü'nde darbe girişimini örgüt üyesi askerlerle yönetmişti.Duruşmada hükmün açıklanmasına devam ediliyor.(Sürecek)

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