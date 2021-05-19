ANKARA - Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (3)
- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun merdivenlerde sporcularla fotoğraf çekinmesi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Bakan Varank ile telefonda görüşmesi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Anıtkabirden ayrılmasıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti. (3)
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