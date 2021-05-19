ANKARA - Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi (1)
- Anıtkabir - Türk Bayrağı - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin aslanlı yolda yürümesi - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindekilerin merdivenden çıkması - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, mozale - Saygı duruşu, İstiklal MarşıANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Anıtkabir’i ziyaret etti. (1)
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