ANKARA - Ali Yalçın: 'Memur, enflasyon karşısında ezilmiştir'
ANKARA - Ali Yalçın: "Memur, enflasyon karşısında ezilmiştir" - Memur - Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları heyet Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamalarıMemur - Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın açıklamalarda bulunduANKARA (AA) - Memur - Sen Genel Başkanı ve Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı Ali Yalçın, kamuda çalışan memurlara seyyanen zam yapılması talebine ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım