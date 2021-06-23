ANKARA - Akşener: 'Türkün kültürünü devam ettiren kadındır'
ANKARA - Akşener: "Türkün kültürünü devam ettiren kadındır" - Resim sergisi - Sergideki resimler - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in serginin açılışını yapması - Akşener'in sergiyi gezmesi - Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanlığınca genel merkezde düzenlenen "Hayalimdeki Doğu Türkistan Resim Yarışması Ödül Töreni ve Sergi Açılışı"na katıldı. (1)
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