ANKARA - Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (1)
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alana gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu. (1)
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