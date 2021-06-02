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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (1)

ANKARA - Akşener, Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı (1)

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alana gelmesi - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya Belediyesinin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği toplu açılış ve temel atma töreninde konuştu.
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Temel Atma Töreni 

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